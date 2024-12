Lahutuse kõlakatega sõdiv prints Harry: see on niiviisi, mis siis?

Selle nädala kolmapäeval, 4. detsembril, osales prints Harry The New York Times 2024. aasta DealBook konverentsi. Viimase raames andis Harry ka intervjuu, kus tuli jutuks printsi eraelu ja eelkõige tema abielu Meghan Markle'iga.

«Tuleb välja, et me oleme ostnud maja või kolinud 10, 12 korda. Me oleme lahutanud samuti umbes 10, 12 korda. See on niiviisi, mis siis?» viitas Harry kuulujuttudele, mis tema abielu kohta tihtilugu ühis- ja kõmumeedias levivad, vahendab Page Six.