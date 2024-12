Kaader filmist «Bridget Jones: Mad About the Boy». Renée Zellweger Bridget Jonesina

«Bridget Jones: Mad About the Boy» on uusim linateos filmiseerias Bridget Jonesist, peategelasest, romantilisest, ebatäiuslikust ja samas lähedasest naisest, kelle seiklused ja armastuslood on võitnud inimeste südamed kogu maailmas. Siin on kõik, mida on teada neljanda filmi kohta Bridget Jonesist.