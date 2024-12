Ah et naistevastane vägivald algas koos Vabariigiga?

Ja veel üks märkus rumalavõitu aktivistidele: selle plakati järgi peame me arvama, et naistevastane vägivald sai alguse koos Eesti Vabariigiga 1918. aastal. Enne seda, näiteks tsaari-Venemaal oli kõik muidugi korras, keegi naisi ei peksnud.

Mis veel naljakam, siis antud asjanduse patroon on https://kerstikaljulaid.ee/ . Küsisin Kerstilt, et mida? Ja Kersti ütles: "EKA tudengite nägemus oranži nädala puhul!"

Kas kunstnik võib olla loll?

Rumalavõitu inimeste kohta kasutatakse kõnekäändu, et too on peast soe või siis keegi on teda kõvasti pea piirkonda tümitanud.