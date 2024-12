«Koht, kus Viljandis käies kunagi käimata ei jätnud!» Mulgi pagarikoda puges magusasõprade hinge, ettevõte kahtlustab aga süütamist

Teisipäeva õhtul langes tuleroaks Viljandi kesklinnas asuv Mulgi pagariäri, mis mis oli viljandlaste seas populaarne ja hinnatud koht. «Parimad moorapead ja tuuletaskud on olnud juba Mulgikeldri aegadest,»​ kiidavad kohalikud ühismeedias taevani. Pagarikoda aga kinnitab, et ​tootmine on hetkel peatatud.