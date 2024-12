TASUB TEADA Nendel kuupäevadel sündinud inimeste teele võib tulla suuri väljakutseid ja katsumusi

Kolmapäevaõhtul jõuab Päike pingenurka kvadraati Saturniga ning laupäevaööl naaseb samasse aspekti ka retrograadne Merkuur. See tähendab, et tuleb seista silmitsi tõsise piirangu, kitsenduse või blokeeringuga, mis võib osutuda väljakutseks. Need, keda see seis mõjutab, peavad ühel või teisel viisil ebatavaliselt palju pingutama. Saturnil on ka külmutav olemus.