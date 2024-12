DETSEMBRI HOROSKOOP Jõulud tulevad sel aastal teistmoodi: paljud inimesed viibivad oma elus teeristil

Detsembrikuu tuleb seekord üsna tõsine ja sissepoole vaatav ning paistab, et inimestel on vaja mõelda järele paljude sündmuste, suhteküsimuste ja tegude üle, mida dünaamiline ja lennukas draakoniaasta siiamaani on kaasa toonud.

Eriti aeglane võib olla nädal 7. detsembrist kuni 15. detsembrini, mil nii Merkuur kui Marss on korraga retrograadsed. Teadvus töötab sel ajal justkui aegluubis, et märkaksime oma eludes peeni vigasid ja ebakorrapärasid, mida on vaja parandada. Aga veelgi olulisem, et kuuleksime oma mõtete ja tunnete häält, mis juhatab meid pealispinna tagant.