Kodukindlustuse punkt pani viljandlanna imestama: kas see on seoses Venemaa-Ukraina sõjaga tulnud?

«Huvitav, kas taolised asjad on nüüd seoses Venemaa ja Ukraina sõjaga lisandunud?» imestas toimetusega ühendust võtnud viljandlanna, miks tema kodukindlustuse üldtingimustes on punkt plahvatuse ja lennuki allakukkumise kohta. Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse liige Lauri Potsepp sõnas toimetusele, et emmal-kummal juhul tekkinud kahju hüvitamine on olnud tavaline juba alates möödunud sajandi üheksakümnendatest.