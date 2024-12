ELU25 VAATA VIDEOT! Riigikogu Banaani reportaaž: tühjust täis parlament

Lubage end algatuseks tutvustada – minu ristinimi on B.A. Naan ning ma olen pärit kaugest Kolumbiast. Aga siin sõbralikus Eestis olen ma kuulsust kogunud Marek Reinaasi Banaani nime all. See on suur au, et selline tubli Euroopa Liidu liikmesriik, on mind vastu võtnud lahkelt ja kehva ilmaga. Kuulsaks saamine käib Eestis lihtsamalt, kui Kolumbias narkokartellilt kuuli saamine.