«Ma tean, et Palja Porgandi mees pettis oma eksi temaga!» Mallukas koob uut tüli tuntud suunamudijaga

Mõni aeg tagasi jagas suunamudija Cassia Shakti Šamotailo fännidega südantlõhestavat videot, millega andis teada, et tema elus on raske aeg. Väidetavalt vihjas naine jagatud postituses enda raskele suhtele, nüüdseks on noored aga leppinud ning võtsid ette isegi ühise reisi. Kuid loomulikult on Mallukal sellest oma arvamus. «Kas see ei ole see vend, kes sind rüvetas hiljuti,» kommenteeris Mallukas Cassia postitust.