«MINU PERE MÕRVAMÜSTEERIUM» Inglismaal tuhandete pealtvaatajate ees üles poodud naine osutus koduvägivalla ohvriks

Juhtum jõudis kohtusse 21. juulil 1856. Süüdistajad väitsid, et Martha tegutses armukadedusest, kahtlustades oma abikaasat noorema naise, Mary Davisega kurameerimises. Kuigi Martha väitis alguses, et on süütu, tunnistas ta lõpuks mõrva üles. Ta selgitas, et John naasis pubist purjus ja vägivaldsena ning ründas teda piitsaga. Enesekaitseks haaras Martha kirve. Oma ülestunnistuses rääkis ta ka aastatepikkusest koduvägivalla all kannatamisest.