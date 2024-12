Solisti-draamat keerutanud «Respekt» andis välja uue singli: see on lugu puhtast, ausast ja tingimusteta armastusest

Ansambel Respekt annab teada, et on välja andnud uue singli «Armastan Kuud», mis on eestikeelne kaver maailmakuulsast Roxette'i hitist «It Must Have Been Love»​.

««Armastan Kuud» jutustab tundlikult üksindusest ja tõelisest armastusest – armastusest, mida me kõik igatseme, soovime ja loodame,» pajatab ansambli solist Kerdo Mölder. See on laul puhtast, ausast ja tingimusteta armastusest. See tuletab meelde, kui oluline on hoida suhteid ning mitte lõpetada neid nii kergekäeliselt, nagu tänapäeva ühiskonnas tihti juhtub. Meie kiirustav ja perfektsust ihkav ühiskond kipub unustama, et armastus nõuab kompromisse, järeleandmisi, andestamist ja järjepidevust. Tõeline armastus ei ole ainult tundepuhang – see on valik. See on valmisolek teha tööd nii iseenda kui ka suhte nimel, aktsepteerides ka partneri vigu ja eripärasid.»

«Tänapäeva suhted on tihti nagu «lumehelbekesed», mis sulavad väiksemagi konfliktiga. Me ei tohiks oma elu armastust käest lasta lihtsalt sellepärast, et sokid jäid põrandale. Ideaalset inimest ei ole olemas. Tõeline armastus on oskus näha partneri vigades ilu ja väärtustada seda, mis teeb teie ühenduse unikaalseks,» sõnab Kerdo.

Ahjusoojas singlis kuuleb laulmas ka Respekti uut solisti Karina Looveert. Viimane mängib muu hulgas ka viiulit, mida samuti uuest singlist kuuleb.

«Karina Looveer toob ansamblisse värsket energiat ja omanäolist helikõla, mis sobitub ideaalselt Respekti muusikalise visiooniga. Loodame, et meie uus singel inspireerib kuulajaid väärtustama armastust ja olema selles püsivad,» sõnab Kerdo.

Muusikavideo režissööriks on Henrik Normann.