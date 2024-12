Suurbritannias Põhja-Yorkshire'is kaht restorani ja pubi omav Tommy Banks teatas Instagramis, et tema kaubik, milles oli 25 000 naela (30 250 eurot-toim.) väärtuses kaupa, varastati ära. Külmutusauto pidi toimetama pirukad Yorki jõuluturule koka ajutisse pirukaputkasse müügile, kuid ta töötajad leidsid, et auto oli esmaspäeva hommikul Riponi lähedal Melmerbys asuvast Barkeri äripargist kadunud, teatab The Guardian.