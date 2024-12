ÜLE 6000 EURO Tallinlane tegi Kon Tiki reisibüroole ettemaksu viie reisi eest: näis, mis summa nüüd tagasi saab

Tallinlane Arvo Joamets veedab enamiku ajast reisides. Nii on tal pidevalt ette broneeritud arvukalt reise ja viis reisi just Kon Tiki reisibüroo kaudu. Möödunud nädalal andis pea 17 aastat tegutsenud reisibüroo aga teada, et sulgeb majandusraskuste tõttu uksed, mis tähendab, et kõik edasised reisid jäävad ära.