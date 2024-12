Tallinlane tegi tegevuse lõpetanud Kon Tiki reisibüroole ettemaksu viie reisi eest: näis, mis summa tagasi saab

Uurimine selgitab, kas ettevõtja äritegevuses oli kelmuse ilminguid

TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Merike Koppel ütleb, et Tarbijakaitse Ametile on tänase seisuga laekunud umbes 500 avaldust. Avaldusi kogutakse kuni 28.01.2025. «Avalduste maht on juba täna väga suur ja kõik avaldused tuleb üle vaadata ning nende põhjendatus üle kontrollida. See võtab paraku aega ning täna on vara hinnanguid anda, kui palju avaldusi kokku esitatakse ja mis on esitatud nõuete kogusumma,» ütleb Koppel.