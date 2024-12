«See on minu meelest väga ebaaus. Selles suhtes, et tänases mõistes ei ole vald siia mitte midagi panustanud,» sõnas esmaspäevases «Kuuuurija» saates Imavere kandis pisikeses Puiatu külas elav Sigrid. Seitse aastat tagasi kolis ta koos abikaasa Taaviga Järvamaale, kus asub Taavi vanavanemate kodu.

«Kuuuurija» kutsusid Sigrid ja Taavi endale külla seetõttu, et perel on suur mure ühe teejupi pärast, mis nende maja juurest läbi jookseb. Tee kuulub perekonnale, kuid on siiski määratud avalikuks kasutamiseks. Kohalik vald pererahva sõnul seda sugugi hooldada ei taha ning nüüd soovitakse teele seada suisa sundvaldust.