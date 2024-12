USKUMATU «Sinu ees on järjekorras 3144 inimest!» Draamateatri «Rahamaa» etenduse piletimüük jooksutas süsteemi kokku

2. detsembril kell 10 tulid müüki Eesti Draamateatri etenduse «Rahamaa» piletid tulevaks suveks. Kahjuks peavad inimesed aga ootama ligi tund aega, et piletid soetada. Nimelt jooksis Piletimaailma süsteem ootamatult kokku: «Tere tulemast ootejärjekorda! Ebatavaliselt kõrge külastajate arvu tõttu peame teeninduse sujumiseks kasutama ootejärjekorda.»



«Järjekorras püsimiseks hoidke see lehekülg avatuna. Lehe sulgemisel eemaldatakse teid järjekorrast viie minuti möödudes. Sinu ees on järjekorras ootamas 3144 inimest. Järjekorras ootamiseks kulub vähemalt 52 minutit, 24 sekundit. Järjekorras ootamine ei taga teie soovitud piletite saadavust,» seisab ühe lugeja saadetud avalduses.