ELU25 BANAANIVABARIIK! Riigikokku palgati tööle veel üks banaan

See on kindlasti ülipädev mõte, et leida nii geniaalne auk, kuhu kokkuhoiu ajastul 7000 eurot torgata. Riigikogu liige Marek Reinaas (Eesti 200) aga teab, et isegi suurmõtlejatest koosnevat kantseleid saab õpetada kokku hoidma. Reinaas ostis Rimist 14 sendiga (kuluhüvitiste eest muideks) samuti banaani, sest kaks on banaani on parem kui üks banaan.