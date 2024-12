Eha Täht, kelle kodu seina ehib Fred Jüssi foto «Märtsivalgus», ütleb järgmist: «Mul on olnud suur privileeg saada osa tema vastutulelikkusest ja külalislahkusest selle pildi üleandmisel tema kodus. Fred Jüssi on kindlasti olnud mind üks enim insipireerinud Mehi, ta oli üks neist, kes tabas ära selle, mis tegelikult on. Ja ma usun, et läbi tema lugude olen ka ise lähemale jõudnud sellele, mis päriselt on, ikka suunda hoides ja molutamist au sees hoides. Sa läksid ja samas oled igal pool alles kogu oma olemise ilus. See on ilus ja valus korraga. Aitäh.»