ELU25 Juku-Kalle Raid: 100 aastat ja ei mingit muutust. Venemaa katsed naaberriikides võimupööret üritada jätkuvad ka täna

Venemaal on kõik endine

Kindlasti saab sellesse patta asetada ka Vene katsed kasvatada mõjujõudu Gruusias, aga ka mujal maailmas. Slovakkia presidendi teade, et ta sõidab kevadel külla Putinile, et «tänada Vene presidenti võidu eest fašismi üle», on puhas Putini töövõit. Samasse kategooriasse kuulub ka Ungari presidendi romaan Venemaaga ja selgesõnaline vastuseis Ukraina aadressil, kes on sunnitud pidama verist sõda kogu Euroopa nimel.