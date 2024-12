VIDEOINTERVJUU Telesaates ootamatusse olukorda sattunud Üllar Saaremäe: ma ei olnud selleks valmis

Möödunud nädalale pani korraliku punkti Kanal 2 muusikaline saade «Minu elu viis», kus kostus ka näitleja Üllar Saaremäe lemmiklugu. Kohe esimesena saates oma lugu kuulnud Saaremäe tõdes: «Esmalt hakkas ta ju kohe pihta, see oli esimene lugu, ma ei olnud selleks valmis ja mul läks ikka mõnda aega, et mitte reeta, et see on minu valitud.»