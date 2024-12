SÄRAV GALERII Tähtsad näod ja täismaja! Manna La Roosa taasavamine meelitas kohale seltskonna koorekihi

«Kahjuks ei saanud ma ise Manna La Roosa avamisest osa võtta, aga võin kinnitada, et uus Manna La Roosa on kordades ägedam kui Manna La Roosa, mis asus veel vanal aadressil. Me oleme üheksa kuud näinud vaeva, et luua siia Manna La Roosale omane atmosfäär,» selgitab restoraniärimees Sten-Erik Jantson.