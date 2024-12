VIDEOINTERVJUU Ants Rootslane Malluka raamatu müügiedust: selles mõttes on mul väike uss sees küll

«Ma olen nädal aega matkanud,» tõdes otse puhkuselt peole saabunud Ants Rootslane Elu24-le. Ta lisas naerdes: «Ma ei ole nädal aega inimesi näinud, siis on natuke hirmutav, nii et katsume selle intervjuuga hakkama saada.»

Nagu seltskonnaüritustega ikka tuli jutuks ka kõmuline blogija Mallukas ja tema raamat, mis on vallutanud mitmeid edetabeleid ja ohustab Rootslase edetabeli positsiooni. Uurisime Rootslaselt, kes on ka oma raamatutega edetabelite tippudes figureerinud, mis ta sellest arvab: «Kas top üks on nüüd oluline olla – selles mõttes ma olen endiselt top üks, kui ma vaatan tiraaži ja teades, kui palju on keegi raamatuid trükkinud, siis mina jõuan kohe 8000ni ja Mallukal peaks olema 6000ni jõudmine käeulatuses.»