ARMSAD KAADRID «Kuus kuud ümber Päikese!» Moedisainer Liisi Eesmaa beebiklõpsud sulatavad südameid

«Kuus kuud ümber Päikese! Esimesel pildil oli kõigest neli magamata ööd, aga edasi ma kaotasin järje. Päike on mega, meie kõigi suur armastus, väsimatu trennitšikk. Ta teeb selliseid planke, et Madise jiu-jitsu poisid on kadedad ja roomab sekunditega sihtpunkti, et mähkmepaki beebist sõbrannaga suhelda või niisama uperkuuti lennata. Sünnipäeva puhul elu esimene püree(tort) ja elu esimene tango issiga,» kirjutas ta fotode ja videoklippide juurde.