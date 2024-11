Suri bändi My Chemical Romance endine trummar, tema surnukeha leiti alles mitu nädalat hiljem

Aastatel 2004 kuni 2010 rokkbändis My Chemical Romance trumme mänginud Bob Bryar​ leiti 26. novembril surnuna tema Tennessee kodust, vahendab TMZ.

Ametnikud ei kahtlusta kuritegu ja sellele viitab ka tõsiasi, et Bryari kodust leitud tulirelvad ning erinevad muusikalised instrumendid olid puutumata.

Kuna trummarit nähti viimati elusalt 4. novembril, oli mehe surnukeha juba üsna kaua olnud lagunemisprotsessis. Bryari täpsem surmapõhjus selgub pärast lahkamist.

Bryarit saab nimetada USA rokkbändi My Chemical Romance viimaseks ametlikuks trummariks, vahendab abc.net.au. Ta kohtus bändiga 2004. aastal, kui nad olid tuuril ning üsna varsti pärast seda vahetas Bryar välja trummari Matt Pelissieri.

Bändi ühe tuntuimale albumile, 2006. aasta «The Black Parade'ile» mängis trumme just Bryar. Ühtlasi kirjutas ta laule bändi 2010. aastal ilmunud albumile «Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys».

Vahetult pärast eelnevalt mainitud albumi ilmumist lahkus Bryar bändist ja tegutses järgnevatel aastatel muusikuna teistes bändides. «See oli valus otsus meie kõigi jaoks ja me ei teinud seda kergelt,» teatas bändi kitarrist Frank Iero fänne Bryari lahkumisest. «Me soovime talle edu kõigis ettevõtmistest tulevikus ja loodame, et fännid teevad sama.»

2014. aastal teatas Bryar, et lahkub muusikamaailmast ning liigub edasi hoopis kinnisvaraärisse. Selle järel pani ta osad oma My Chemical Romance mälestustena hoitud esemed oksjonile ja annetas raha heategevuseks.

Aastate jooksul tõdes Bryar ühismeedias, et pärast lahkumist My Chemical Romance'ist on tal olnud vaimse tervisega raskusi.

Rokkbänd My Chemical Romance tegutseb siiani ja plaanib järgmisel aastal suurt USA tuuri. Bryar antud tuurist osa võtma ei pidanud.