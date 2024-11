Carmen Kass avalikustas reede õhtul, et tema pisibeebi on saabunud ennetähtaegselt koju. Oma pisikest kutsub ta hellitavalt draakoniks. Laps sündis 33. rasedusnädalal, olles 2,3 kilogrammi ja 42 sentimeetrit pikk.

«Armastatud Draakon on meiega ametlikult liitunud. Ta näitab üles imelist vaprust ja vastupidavust, vaatamata varajasele ilmale tulekuga,» märgib naine postitused ja lisab, et on hetkel väga õnnelik. Pisikese sündi nimetab ta suurima unistuse täitumiseks.