«Põristavad asfalti, nii et maja väriseb!» Öised teetööd Paldiski maanteel häirisid nii kohalikke kui ka tööde tegijat ennast

«Eile öösel kella kaheni magama ei jäänud ja iga natukese aja tagant ärkasin üles, sest nad teevad minu maja ees ehitustöid ja põristavad asfalti, nii et tuppa on kõik kuulda ja maja väriseb,» kurtis toimetusele Tallinnas Paldiski maantee ääres elav Anne (nimi muudetud, toimetusele teada) mõned päevad tagasi.

«22. novembril oli küll trepikoja ukse peal kiri, et kella kümnest öösel kella kolmeni teevad. Siis oli reede ja see on veel andestatav, aga nüüd lasid neljapäeva öösel nagu homset poleks ja selle kohta mingit infot ei olnud. See 22. novembri silt on siiani ukse peal,» rääkis Anne, kes ei ole talumatute tööde pärast juba mitmeid öid normaalselt puhata saanud.