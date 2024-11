ETTEVAATUST Põllumajandus- ja toiduamet selgitab: mis võib juhtuda, kui süüa säilivusaja ületanud gurmeetoitu

Põllumajandus- ja toiduameti toiduosakonna peaspetsialist Silvia Laiv-Mumma ütleb, et külmsuitsulõhe on delikaatne toode, mille puhul säilivusaja järgimine on väga oluline. «Kui seda tarbida pärast säilivusaja möödumist, võivad kaasneda terviseprobleemid, kuna kala on soodne kasvukeskkond erinevatele bakteritele,» selgitab ta.

Mumma sõnul on suurimaks ohuks kalatoodete puhul bakteri Listeria monocytogenes areng tootes, aga ka teised loomse toiduga levivad bakterid (nt E.coli) võivad säilimisaja möödudes tootes kiiresti paljuneda, tekitades toidumürgitusele viitavaid sümptomeid. «Kui inimene tunneb end pärast aegunud lõhe söömist halvasti, on see kindel märk, mida ei tohiks eirata,» lisab ta, pannes südamele, et kui tekkivad sümptomid on ägedad või ei möödu lühikese aja jooksul, on soovitatav konsulteerida arstiga.