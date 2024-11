PÄEVAHOROSKOOP 29. november: Lõvil on kiire ja rahutu reede, Kaalud peavad pisut hoogu pidama

Oodatakse, et käiksid välja häid ideid, aga paraku ei tule sinu pähe uusi mõtteid. Füüsilist jõudu nõudvad tööd õnnestuvad paremini.

Sinust sõltub päris palju – sulle on antud voli kaalukaid otsuseid teha, seeläbi ka teiste inimeste tulevikku üksjagu mõjutada.

Üsnagi kiire ja rahutu reede. Küllap oled tööga hõivatud, on palju sahmimist ja erinevate inimestega asjade ajamist.

Rahulikku tööd tegevatel skorpionitel kulgeb elu tasases rütmis, ent löögi all on need, kes asuvad kõrgel, vastutusrikkal positsioonil.