TÄNAVAKÜSITLUS Kas Eesti peaks Austraalia tuules lastele sotsiaalmeedia ära keelama?

Austraalia plaan keelata sotsiaalmeedia rakendused alla 16-aastaste noorte seas on pannud välismeedia kihama. Mitmed tartlased aga ei leia, et Eestis see mõistlik oleks. «Ma arvan, et isegi siis, kui me keelame selle sotsiaalmeedia, ma arvan, et kiusamine on ikka probleemiks,» ütleb tartlane Raimond.