LAPSED KUI RELVAD Vähi diagnoosi saanud ja abielu lahutanud Andres Oja: nõud ei lennanud, kuid see kõik hakkas kerima...

Näitleja Andres Oja nägi teatripublik viimati kaks aastat tagasi. «Etenduse lõpus publik plaksutas, siis sa nägid, kuidas neil on silmad märjad... See tunne näitlejana oli võimas!» meenutab Oja «Ringvaates» ja lisab: «Ma kummardasin ja hüppasin autosse, sõitsin Tartusse otse operatsioonile, et see vähipoiss eemaldada.»