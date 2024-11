Esmaspäeva hommik Valga koolis. Kell on 13.20, kui häirekeskus saab teate, et Vabaduse tänaval asuvas Priimetsa koolis on puhkenud konflikt. 28-aastane naine ründas 53-aastast naist. Seda nii rängalt, et viimane toimetati tervisekontrolliks haiglasse.