Muusikaline arvamismäng «Minu elu viis» paneb tele- ja filminäod südant puistama: paras ärevus on sees, võtsime enne väikese konjaki!

Režissöör ja dokumentalist Anna Hints astub telemängu pingelise tundega. «Paras ärevus on sees, ma ütlen ausalt. Võtsime enne väikese konjaki, küll kõik sujub,» naerab Hints, kelle jaoks on see elus esimene kord telemängus osaleda. Tema valitud laul räägib keerulisest eluperioodist, mis on teda sügavalt mõjutanud.