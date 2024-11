«Tegu on väga suure kaotusega!» Kohalikke nörritab ERRi otsus koondada Läänemaa korrespondent

Kolmapäeva hommikul teatas Eesti Rahvusringhääling (ERR), et peatab alates 1. jaanuarist Läänemaa korrespondendipunkti töö ning otsuse taga olevat piiratud eelarvevõimalused. Läänlased on selles otsuses aga väga pettunud ning jagavad sotsiaalmeedias toetavaid sõnu kohalikule korrespondendile. «Maakonna ja tema silmapaistvamate sündmuste kajastamisel on tegu väga suure kaotusega.»