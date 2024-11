ELU25 Peeter Espak: kaks miljardäri kitsal purdel. Elon Musk versus Georg Soros

Tülid on tegelikult alguse saanud samast algest – nimelt on Soros võtnud ka Iisraeli rahvusriiki vastustava positsiooni ning asunud sealjuures isegi toetama koostööd Hamasiga. Tema juba aastal 2007 Financial Times'is kirjutatud artikli pealkiri «America and Israel Must Open the Door to Hamas» (6) räägib vast asja olemusest rohkem, kui mistahes võimalikud kirjeldused.