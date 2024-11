TV3 sulgeb veebiportaalid ja koondab 13 töötajat

TV3 Grupp annab teada, et vastavalt strateegilistele otsustele keskendutakse alates jaanuarist põhiäri tugevdamisele ja Go3 arengule, sulgedes TV3 Play ja digiportaalide ehk TV3.ee portaalide tegevuse.

TV3 Grupp Eesti tegevjuhi Signe Suure kinnitusel on edasised investeeringud suunatud põhiäride tugevdamisse ehk tele- ja raadiokanalite arengusse ning Go3 kasvu.

«Kolme aasta eest nullist loodud meelelahutusportaal TV3.ee on jõudnud märkimisväärsete tulemusteni, kõnetades 350 000 lugejat kuus. Paraku jäi see vaatamata tublide inimeste pingutustele liiga väikeseks, et õigustada ülejäänud äri arvelt investeeringute jätkamist.»