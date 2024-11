VIDEO «Homme ma olen terve päeva siin!» Pedofiilinalju tegev Karl Reispass luusib ümber Mustamäe kooli

Toimetusele saadeti video, kus TikToki teisipäevases otseülekandes liikus Reispass ümber ühe Tallinna kooli ning rääkis lastega.



«Homme ma olen terve päev siin. 100 protsenti. Kirjuta mulle pärast Instagrami, siis ma ütlen täpselt, mis kell ma tulen,» sõnab labaste väljaütlemistega Reispass lapsele.



«Mine osta 1500 šokolaadi Maximast,» palub poisslaps.



Reispass sõnab rõõmsalt davai ning lisab, et vestlus lapsega oli huvitav. «Sinuga on nüüd korras. Vaata, et sa ei külmeta,» lisab ta.



Ennast turundusgeeniuseks nimetava Reispassiga on kaasas ka üks teine noormees, kuid video põhjal ei saa kindlaks teha, kas tegemist on alaealisega või mitte: «T*ra, kui klassijuhata näeb mind, siis ma saan jumala haigelt suhu.»



Kaasasolev noormees pärib otse-eetris Reispassilt, kas ta tõesti teeb seda kõike niisama tähelepanu pärast.



«Ei, 16- ja 17-aastaseid k*pin küll. Sest noh, see on legaalne,» vastab tähelepanu otsiv Reispass ja lisab, et ta küsib inimestelt ID-kaarti, kui ta nendega kohtub, et täpset vanust teada.



Samuti uhkustab tiktokker kaasas olevale noormehele, et tal on politseiga pahandusi seoses sellega, et ta kannab otseülekannetes politseisärki.