SEKSIKAS ÜLESKUTSE «Sa ei taha sellest ilma jääda!» Ilupood palkas kuuma «politseiniku» reklaami tegema

Nimelt toimub Tradehouse Ilukaubamajas must reede ehk ostuöö. Pood on otsustanud üritust promoda erilisel viisil ning on kampa võtnud ilupatrulli.



Mõni aeg tagasi postitas ettevõte enda Instagrami kontole video seksikast ilupatrullist, kes kutsus ruuporiga inimesi ostuööst osa võtma: «Must reede on valehäire! Õiged soodustused hakkavad 29. novembril. Kolm päeva kriminaalselt häid pakkumisi. Must reede Tradehouses!»



Teine video lisati nädalavahetusel TikTokki: «Ilupatrull treenib mustaks reedeks. Ole 29. novembril valmis!»



Postituses jookseb seksikas mees särk eest lahti, prillid ees ning müts peas mööda koridori ringi. Lisaks teeb mees trenni kätekõverduste ning hantlite tõstmise näol. Toreda video juurde on taustamuusikaks valitud ansambli Survivor lugu «Eye of the tiger»​.