IMEBEEBI Florida vanglapaar sai «loomulikul viisil» lapse, olgugi et nad ei ole kordagi kohtunud

Daisy Link on süüdistatuna mõrvas Florida vanglas kinni istunud alates 2022. aastast. Praegu kasvatab ta trellide taga viiekuust last, kelle isa, Joan Depaz, on mõrvasüüdistuse tõttu samas vanglas korrus allpool. Nad ei ole kordagi näost näkku kohtunud.