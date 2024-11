KLÕPS Elina Nechayeva tähistas poja esimest elukuud

Novembri alguse rääkis lauljatar saates «Hommik Anuga», et ehkki esiklaps nägi ilmavalgust enneaegselt, kosub ta hästi. «Poja tervis on väga hea! Ta sööb tublisti! Nagu ema ja isa! Süüa talle väga meeldib,» naeris ta. «Ilusti kasvab! Sündides oli ta muidugi väga tilluke, kõigest 47 cm pikk ning kaalus vähem kui kaks ja pool kilo. Lühikese ajaga on aga pikkust juba visanud. Meenutab väikest ämblikku oma pikkade jalgade ja kätega.»

Suhte Ungari koreograafi Ahmed Moussaga tegi naine avalikuks valentinipäeval. «Ilusat valentinipäeva kõigile armastajatele, unistajatele ja armastusse uskujatele. Tähistame armastust täna ja iga päev!» kirjutas ta foto juurde, kus hoidsid Moussaga käest kinni. Toona uuriti kommentaarides, kas pildil on tema uus poiss-sõber? «Nagu valentinipäeval ikka kombeks, [on pildil] minu Valentin!» kinnitas Nechayeva toona Elu24-le, et tegu on tema kallimaga.