Tõnis Milling meenutab vähidiagnoosi saamise hetke: mul tekkis kohe samal õhtul tohutu elamise tunne

November on meeste tervise kuu ja käimas on aktsioon «Pikema Sõpruse Päev», mis kutsub mehi üles oma tervist kontrollima. ETV saates «Ringvaade» vestlesid Tõnis Milling ja uroloog Leonhard Kukk sellest, kui levinud haigus on Eesti meeste seas eesnäärmevähk. Milling rääkis avameelselt oma haigusest ning tunnistas, et haigus andis talle suure elutahte.