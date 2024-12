Hawaiilt pärit ameeriklanna Hannah Kobayashi pidi 8. novembril istuma Los Angeleses ühenduslennule New Yorki. Hannah sellele lennule ei jõudnud ja pea kuu aega hiljem on naine siiani kadunud. Nädalaid teadmatust on viinud teise ilma tema isa ning sünnitanud ohtralt vandenõuteooriaid.

Fotograafina tegutsev 30-aastane Hannah Kobayashi oli novembri alguses teel New Yorki, et tutvuda sealse kultuuriga, vahendab People. Hawaiilt pärit naise esimene lend maandus Los Angelese lennujaamas, kust ta pidi edasi lendama New Yorki, kuid teisele lennule ja suurlinna Hannah ei jõudnudki.

Pärast seda, kui ekskallimaga koos New Yorki jõudma pidanud Hannah oma lennule ei jõudnud, külastas ta 9. novembril kohalikku raamatupoodi ja samal õhtul läks ta lennujaama tagasi, vahendab People. Väidetavalt oli Hannah ühele oma tädile, Geordanile öelnud, et uue lennu broneerimine oli tõeline õudusunenägu, kuid ta proovis kõigest väest New Yorki jõuda.