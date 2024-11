SODIAAGISOSINAD Vanad südamehaavad ja suhteküsimused hakkavad pildile tagasi ilmuma

Soovitused nädalaks

Kolmapäeval võib tegutsemisind olla suur, kuid siht on millegipärast paigast ära, mistõttu ole valmis, et kõik ei lähe päris nii, kui ootasid.

Dagmar Lamp selgitab, et Preestrinna esindab intuitsiooni, varjatud teadmisi ja vaimset sügavust. Ta kutsub sind vaatama pealispinna alla, usaldama oma sisemist häält ja leidma vastuseid enda seest. Preestrinna on ühendus alateadvuse ja nähtamatu maailmaga, sümboliseerides naiselikku tarkust ja kannatlikkust.

Tema energia ei sunni tegutsema, vaid juhendab ootama, vaatlema ja mõistma, et kõik selgub omal ajal. Ta kehastab tasakaalu teadmiste ja saladuste vahel, tuletades meelde, et tõeline tarkus nõuab süvenemist.

See kaart viitab nädalale, kus on oluline usaldada oma sisetunnet ja võtta aega iseenda mõtete ja tunnete uurimiseks. Võimalik, et seisad silmitsi olukordadega, kus kõik pole kohe selge ja vastused vajavad kannatlikkust. Preestrinna juhatab sind läbi segaduse, aidates leida selgust omaenda intuitsiooni ja sisemise rahu kaudu.