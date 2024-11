TAAS SÕBRAD «Kristo pakub mulle hetkel peavarju!» Silvia Ilves leppis endise kaaslase Kristoga ära

Hiljuti andis muusik Silvia Ilves enda elulooraamatu esitlusel Elu24-le eksklusiivse intervjuu, kus paljastas, et tema teed endise kaaslase ning väga hea sõbra Kristo Puhmiga on lahku läinud. Tänaseks on noored siiski jälle suhtlema hakanud.

«Annan täna kell 12.00 võtmed ära ja olen nii-öelda kodutu pühapäevani,» sõnab tšellist ning toob välja, et tal on väga hea meel, et Kristo talle abi pakub keerusel ajal.