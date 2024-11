Augustis lapseootusest ja kihlusest teatanud Kethi Uibomägi on salaja abiellunud! «On jäänud mulje, et pulmad peavad olema hullult glamuursed, mitmekümne tuhande suurune eelarve, aga tegelikult ei pea seda üldse nii tegema!» rääkis äsja abiellunud Kethi eksklusiivselt Elu24-le oma intiimsest pulmapäevast.

Lõppev aasta on raadiohääle, saatejuhi ja laulja Kethi Uibomäe jaoks olnud eriline ja täis suuri muutusi. Kethi avaldas augustis, et on lapseootel ja üsna varsti näitas ta oma sõrmes säravat kihlasõrmust. Mitu kuud hiljem avaldas Kethi intervjuus Annele & Stiilile, et ta ütles «jah» mais, New Yorgis olles.