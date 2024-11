Ilm mängis vingerpussi ning Tommy Cash pidi oma tuuri avakontserdi ära jätma

Eesti räppar Tommy Cash avaldas oktoobri algul, et läheb kümnest kontserdist koosnevale tuurile, mis algab 25. novembril Londonis ja lõppeb 17. detsembril New Yorgis. Euroopa suurlinnades ja Ameerikas toimuv kontserttuur on aga alanud nukralt.

Tommy Cash teatas tuuri avakontserdi päeval esmaspäeval, 25. novembril, oma ühismeedias, et ta ei jõua õigeks ajaks Londonisse.

«Eilsest saati oleme halva ilma tõttu lennujaamas 15 tundi kinni olnud, me ei maandu õigel ajal, et täna õhtul sõule jõuda,» teatas räppar Instagrami lugudes. Tommy Cash märkis, et Inglismaal kehtivate reeglite tõttu ei ole neil võimalik esinemist ka hilisemaks ajaks edasi lükata.

«Sõu on tühistatud ja me töötame selle nimel, et uus aeg leida. Ma olen nii vihane,» lisas räppar lõpetuseks.

November on Tommy Cashi jaoks olnud tegus. Alles möödunud nädalal ilmus räpparil uus lühialbum ning selle kuu alguses selgus, et ta osaleb tänavusel Eesti Laulu võistlusel.

Millise looga Tommy Cash Eesti Laulul rahvast üllatab, selgub järgmisel nädalal, 6. detsembril, kui kõik 15 žürii finaali valitud lugu avalikustatakse. Rahvale jääb võimalus finaali saata vaid üks lugu, mis valitakse kõigist konkursile esitatud lugudest, mis žüriilt finaalipääset ei saanud.