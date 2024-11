TÜLI MAJAS? «Huvitav, missugust Mendelejevi tabeli elementi tema täna täis on?» Mihkel Raud ründas näosaates Märt Avandit

Ansamblist Mr. Lawrence tuntuks saanud Mihkel Raud parodeeris saates «Su nägu kõlab tuttavalt» Jimmy Somerville'i. Mees esitas lugu «You Make Me Feel (Mighty Real)».

Peale loo esitlust sõnas kohtunik Märt Avandi, et tegemist oli ilmselgelt võimsa etteastega ja saatele sai antud kõva avapauk, ent sellegipoolest ta ei saanud aru, mis täpselt juhtus: «Kui lugu algas, siis mulle tundus, et keegi on sulle tööstusvoolu kehasse lasknud.»



Loomulikult ei jäänud Raud vastust võlgu ning ründas näitlejat tema jaoks ühe valusama teemaga: «Mees teab, millest ta räägib – kehasse laskmine, eks ole. Huvitav, missugust Mendelejevi tabeli elementi tema täna täis on?»