«KUUUURIJA» Tuntud autofirmast päevapealt vallandatud töötaja: ma ei tea senimaani, miks see nii juhtus

«Kuuuurija» eetris rääkis oma loo mees, kes lasti BMW Tartu esindusest päevapealt töölt lahti, süüdistatuna katkise varuosa varguses. «See tuli nagu välk selgest taevast,» ütleb mees, kes töötas ettevõttes Inchcape Motors Estonia OÜ pikka aega ja tegi oma tööd suure pühendumusega. «Mul endalgi on teadmatus senimaani,» tunnistab ta. Ettevõte on aga veendunud, et töötaja ei viinud varuosa lattu tagasi ja võttis selle endale. «Inchcape on jätkuvalt seisukohal, et töölepingu ülesütlemine oli põhjendanud,» ütleb firma esindaja. Oma otsuse selles vaidluses on teinud nii Töövaidluskomisjon kui ka Tartu maakohus.