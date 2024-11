JUHTUM HAAPSALUS Kooli sõitnud laps tõugati bussilt maha: mõnikord esimesse tundi ei jõuagi, sest ei mahu peale

Nädala alguses tegi Facebooki grupis «Haapsalu & Läänemaa» postituse murelik ema, kelle sõnul tema laps esmaspäeva hommikul bussist maha lükati ja buss edasi sõitis. Naise sõnul on hommikusel ajal ülerahvastatud bussid probleemiks juba aastaid. «Mõnikord bussijuht ei ava isegi tagumisi uksi, kuna inimesi lihtsalt enam juurde ei mahu, samas sõidavad päevasel ajal ringi tühjad bussid,» ütleb naine, kes leiab, et hädavajalik on hommikusele ajale üks buss juurde lisada. Haapsalus bussiliiklust korraldav MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus ütleb, et lisabussi võimaluse otsimisega tegeletakse.