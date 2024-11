«​Öeldi, et enne sooja ei saa, kui võlg makstud!» Aseris lülitati kortermajas vastu talve küte välja

«Meil lülitati küte välja siin, nii et me oleme külmas,» kurdab Lääne-Virumaal Aseris vaid seitsme püsielanikuga neljakordses kortermajas elav mees. Viru-Nigula vallavalitsuse kantselei- ja kommunikatsioonispetsialist ütles, et kohaliku omavalitsuse ametnikud on probleemist teadlikud ning tegelevad olukorra kaardistamise ja võimalike lahenduste otsimisega.