Uudistelehekülg Eestinen intervjueeris Naisten Valmiusliitto (naiste hädaolukorra valmisolekuliit-toim.) kursusel Lääne-Soomes Kokkola lähedal Lohtjas osalenud naisi, kes ütlesid, et nad varem ei uskunud, et Venemaa võib teist riiki rünnata, kuid nüüd on oht ka Soomele reaalne. Soomel on Venemaaga 1340-kilomeetrine ühine maismaapiir, mis teeb soomlased ettevaatlikuks.